Брянская область к Новому году доставит сосны и ели 8 субъектам страны. Лесные красавицы поедут в Курскую, Ростовскую, Белгородскую, Волгоградскую и Орловскую области, Краснодарский край, а также Республики Крым и Северная Осетия-Алания. Об этом сообщают в пресс-службе управления Россельхознадзора.

Всего из области вывезут 56 тысяч сосен и елей. К деревьям приложат карантинный сертификат документ будет подтверждать их фитосанитарную безопасность.

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