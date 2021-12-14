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Общество14 декабря 2021 13:47

Брянская область к Новому году доставит сосны и ели 8 субъектам страны

Всего из региона вывезут 56 тысяч хвойных деревьев
Надежда ПЕТРУНИНА
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Брянская область к Новому году доставит сосны и ели 8 субъектам страны. Лесные красавицы поедут в Курскую, Ростовскую, Белгородскую, Волгоградскую и Орловскую области, Краснодарский край, а также Республики Крым и Северная Осетия-Алания. Об этом сообщают в пресс-службе управления Россельхознадзора.

Всего из области вывезут 56 тысяч сосен и елей. К деревьям приложат карантинный сертификат документ будет подтверждать их фитосанитарную безопасность.

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