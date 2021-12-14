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Общество14 декабря 2021 13:39

В Брянске в Пролетарском сквере установили детскую площадку

На оборудование дополнительно потратили 1,8 миллиона рублей
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Бежицком районе Брянска в Пролетарском сквере усьановили детскую площадку. На игровое оборудование выделили дополнительные деньги - 1,8 миллиона рублей. Их удалось сэкономить на торгах, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Игровой городок расположился на площади 300 квадратных метров. Вместо плитки здесь уложили травмобезопасное покрытие. На площадке установили качели, карусель, игровой комплекс с горками, песочницу и маленький детский спорткомплекс.

- Работы по обустройству площадки завершаться в ближайшие дни, - говорят в мэрии города.

К Новому году Пролетарский сквер украсили светящимися декорациями. На входе появилась арка в виде елочной игрушки, на аллее - светодиодные консоли.