На трассы Брянщины на борьбу с гололедицей вышли 102 спецмашины

Фото: управление автомобильных дорог Брянской области.

На дороги Брянской области регионального и межмуниципального значения за минувшие сутки высыпали 1852 тонны песко-соляной смеси. Обработали 1581 километр. На борьбу с гололедицей вышли 102 спецмашины, сообщают в управлении автомобильных дорог Брянской области.

Техника работала всю ночь. Работает она на дорогах и сейчас. Машины оборудованы системой световой сигнализации в условиях ограниченной видимости, радиостанциями и датчиками ГЛОНАСС. ДТП по вине дорожных служб не зафиксировано.

Водителей просят планировать поездки с учетом дорожных условия и соблюдать правила дорожного движения.

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