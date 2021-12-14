В Брянской области появилась возможность передавать результаты ЭКГ из скорой помощи врачу

Врач ультразвуковой диагностики Светлана Лысенкова за расшифровкой ЭКГ, полученной из «скорой помощи». Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области появилась возможность передавать результаты ЭКГ из автомобиля скорой помощи или ФАПа врачу. врачу-консультанту областной больницы № 1. В проекте задействовали 15 электрокардиографов для передачи ЭКГ по каналам связи, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Только за первые два месяца работы дистанционно расшифровали 700 кардиограмм, в результате чего выявили больше 40 инфарктов.

Процесс осуществляют специалисты Брянского медицинского информационно-аналитического центра.

- Доктора знают о важности «золотого» часа – первого после сердечной катастрофы, - говорят в пресс-службе регионального правительства. - Максимально быстрое выявление патологии спасает человеку жизнь.

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