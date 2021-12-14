В Брянской области насчитали 3810 бесплодных женщин. Это данные за 11 месяцев 2021 года. В регионе выполнили 754 процедуры экстракорпорального оплодотворения, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

На 1 января 2021 года численность женщин репродуктивного возраста от 18 до 49 лет составила 267752.

- Лечение бесплодия за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования вносит определенный вклад в увеличение числа родившихся детей, - сказал директор департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области Игорь Тимошин. - В ходе реализации проекта будут увеличены объемы экстракорпорального оплодотворения, что даст возможность выполнения не менее 880 циклов экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием.