В Брянской области за 11 месяцев родилось 8395 детей

В Брянской области за 11 меясцев с начала года родилось 8395 детей. Предварительные данные ЗАГСа озвучили на совещании в областном правительстве.

В регионе растет число третьих и последующих детей. Например, в 2019 родилось 1779 третьих и следующих детей, в 2020-м - 1839, в 2021 - 1917 детей.

В Брянской области местный материнский капитал больше, чем у соседей. В нашем регионе при рождении ребенка семьи получают 200 тысяч рублей. В Смоленской области областной материнский капитал составляет 163 тысячи рублей, в Орловской - 134 тысячи рублей.