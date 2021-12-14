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Общество14 декабря 2021 7:46

В Брянске в 2022 году в сквере Памяти установят мемориал жертвам репрессий

Сейчас на его месте стоит закладной камень
Марина АНТОНОВА
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Фото: Алевтина Пастухова.

Фото: Алевтина Пастухова.

В Брянске в следующем году установят памятник жертвам политических репрессий. Эскиз мемориала разработали архитекторы Московской студии имени Грекова.Об этом сообщили в пресс-службе Брянского горсовета.

Сквер Памяти находится на улице Советской напротив СИЗО. В прошлом году в нем прошли работы по программе "Решаем вместе".

Инициатором создания мемориала стала брянский краевед Алевтина Пастухова. Ее деда, Дмитрия Васильевича Киселева, расстреляли в 1937 году. Он был реабилитирован лишь в конце 1960 года.