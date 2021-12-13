Работаем на полную мощность

Фото: АО "Чистая планета".

АО «Чистая планета» получила расширенную лицензию, а Жуковская мусоросортировочная станция вышла на запланированные проектом мощности по обработке отходов.

- АО «Чистая планета» получила расширенную лицензию, которая разрешает обрабатывать отходы (включая 4 и 5 класс опасности) не только на Брянском МСК, но и на Жуковской мусоросортировочной станции. Режим пуско-наладочных испытаний завершен. Новый комплекс работает без сбоев и на полную мощность, – рассказал генеральный директор АО «Чистая планета» Владимир Чашников.

Напомним, что этот производственный комплекс может в год обрабатывать 25 тысяч тонн отходов, которые теперь туда привозят из четырех районов Брянской области: Жуковского, Клетнянского, Дубровского и Рогнединского. Новый объект по обработке ТКО охватывает территорию, на которой проживают и производят коммунальные отходы около 75 тысяч жителей. Объем поступающих на Жуковскую МСС отходов из этих населенных пунктов составляет 6 процентов от общего объема отходов, производимых на Брянщине.

На очереди получение расширенной лицензии на работу еще двух новых сортировочных станций, открытых в этом году в Суражском и Трубчевском районах.