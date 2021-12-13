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Общество13 декабря 2021 14:53

В Брянской области в ноябре родились 792 младенца

Мальчиков на 16 больше, чем девочек
Надежда ПЕТРУНИНА
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Мамам новорожденных от 18 до 49 лет. А папам – от 18 до 59.

Мамам новорожденных от 18 до 49 лет. А папам – от 18 до 59.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области в ноябре родились 792 младенца. Среди них – семь двоен , а мальчиков на 16 больше, чем девочек, сообщают в пресс-службе регионального правительства.

Причем, мамам новорожденных от 18 до 49 лет. А папам – от 18 до 59.

Кстати. В Севском районе в семье Аллы и Дениса Борисковых появился сын Лев. Он стал сотым ребенком, рождение которого зарегистрировали в отделе ЗАГС Севского района в 2021 году.

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