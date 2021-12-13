В Советском районе Брянска построят поликлинику на 800 посещений в смену

Фото: Брянский горсовет.

В Советском районе Брянска в 2022 году построят поликлинику на 800 посещений в смену. Это будет филиал четвертой поликлиники. Деньги выделят по программе модернизации первичного звена здравоохранения, сообщают в пресс-службе Брянской облдумы.

Судя по всему, речь идет о поликлинике на территории старого аэропорта. Ее планировали построить на улице Бежицкой между Степной и Горбатова. Проектно-сметная документация проходит процедуры согласования.

В бюджете также предусмотрели деньги на строительство хирургического корпуса детской областной больницы и ФАПа в населенном пункте Лесное в Суражском районе. Всего на здравоохранение в 2022 году потратят около 13 миллиардов рублей.