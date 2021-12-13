В Брянске будут судить банду наркосбытчиков из четырех человек. Молодым людям от 23 до 29 лет. Они уроженцы Брянской, Смоленской и Тверской областей.

По версии следствия, в конце марта злоумышленники согласились бесконтактным способом распространять синтетические наркотики - соли. Работу им предложили анонимно. Банда действовала на территории Брянской и Смоленской областей. За каждую сделанную закладку им обещали по 300-400 рублей.

- Противозаконная деятельность фигурантов продлилась менее двух месяцев, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - В ходе оперативно-розыскных мероприятий они были задержаны сотрудниками полиции. Из незаконного оборота удалось изъять почти килограмм наркотиков.

Расследование уголовного дела завершили. Молодым людям грозит от 10 до 20 лет колонии.