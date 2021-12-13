В Брянской области обновился рекорд по смертям от коронавируса

В Брянской области 13 декабря обновился рекорд по смертям от коронавируса. За сутки скончались 24 пациента, сообщают в региональном оперативном штабе. Общее число умерших составило 2561 брянец.

В регионе подтвердили 235 новых случаев заболевания. Вылечились 409 человек. За 24 часа медики провели 5202 ПЦР-теста.

Общее число заболевших в Брянской области на 13 декабря равно 92603 человек. Из них справились с инфекцией 86075 жителей области.

За сутки прививку от коронавируса сделали 1995 человек. Всего вакцинировались 503062 брянца.