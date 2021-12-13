В Брянске горводоканал не хотел восстанавливать пруд после прорыва канализации

В Брянске горводаканал хотел обжаловать решение суда, по которому предприятие должно восстановить водный объект в лесу "Заставище" после прорыва канализации. Но апелляцию не удовлетворили в Брянском областном суде, сообщают в пресс-служеб областной прокуратуры.

В суде установили, что в сентябре 2020 года сточные воды стекали по лесному участку, прилегающему к урочищу "Заставище". У дома №26 на улице Металлургов прорвало канализационный коллектор. Объект находится на балансе горводоканала.

- Загрязнение привело к ухудшению качества воды и гибели рыбы, - говорят в прокуратуре.

В суд направили исковое заявление с требованием восстановить и ребилитировать водный объект.