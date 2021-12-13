В Брянске на кольце у вокзала столкнулись две иномарки

В Брянске на разворотном кольце у железнодорожного вокзала столкнулись две иномарки. Травмы получил водитель одной из них.

ДТП случилось около половины девятого вечера в воскрвесенье, 12 декабря, на улице Речной, сообщают в УГИБДД по Брянской области. 24-летняя автомобилистка за рулем "Хендай Солярис" на перекрестке с круглвым движением не уступила дорогу "Хонде Цивик". 29-летний водитель второй иномарки ехал со стороны улицы Калинина. Машины столкнулись.

Травмы получил автомобилист. У мужчины диагноститировали ушиб позвоночника. Пострадавшего отпустили домой, назначив лечение.