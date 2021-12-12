После пожара в Малом Полпине без крова осталась семья из семи человек

Фото: Елена Гореница-Сызченко.

После пожара в селе Малое Полпино под Брянском без крова осталась семья из семи человек. Это 79-летний дедушка с 69-летней бабушкой, семейная пара, мужчине 43 года, женщине - 40 лет. А также трое их детей: мальчики 17, 15 и 11 лет.

Пожар начался в соседнем доме, пишут очевидцы в соцсетях. И перекинулся на второй частный дом. Ночью проснулась бабушка. Благодаря этому все остались живы.

На улицу выбежали, кто в чем спал. С собой успели прихватить только паспорта. Дом восстановить уже нельзя. Семья просит о помощи.

Напомним, пожар случился ночью 11 декабря. В другом доме погиб 46-летний мужчина. Огонь тушили около 12 часов.