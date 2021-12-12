На ремонт автовокзалов в Брянской области выделили 70 миллионов рублей

В Брянской области на ремонт автовокзалов в 2022 году выделили 70 миллионов рублей. Такую сумму заложили в бюджете региона, который приняли 9 декабря.

Работы пройдут на автостанциях в районах области.

258 миллионов рублей в бюджете заложили на покупку 40 автобусов для перевозки пассажиров.

Кстати, в Брянске автовокзал - это коммерческая собственность. Об этом рассказал начальник отдела по транспорту Брянской городской администрации Игорь Чубчиков. От идеи перенести его из центра города в железнодорожному вокзалу, пока не отказались. Территория зарезервирована под автовокзал. Но чтобы начать строительство, нужно найти инвестора.