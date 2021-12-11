В Брянской области за неделю зарегистрировали шесть случаев гриппа

В Брянской области за неделю зарегистрировали шесть случаев сезонного гриппа. Осенью обнаружили восемь фактов заболевания.

- Эпидпроцесс подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом у нас стартовал, - сказала на заседании оперативного штаба главный санитарный врач региона Людмила Трапезникова. - Он стартовал практически на полтора месяца раньше, чем привычный грипп. Если раньше грипп у нас начинался с конца января (а в последнее время начало подъема было даже в марте), то сейчас очень рано.

В регионе продолжает увеличиваться заболеваемость ОРВИ, сообщают в пресс-службе областного правительства. За прошедшую неделю зарегистрировали 9260 случаев. Превышение эпидпорога на 15 процентов. Чаще всего заболевают школьники и подростки старше 15 лет.

Поэтому все коронавирусные ограничения сохраняются, так как профилактика ОРВИ такая же как и с коронавирусом. В Брянской области ужесточат контроль за соблюдением методических рекомендаций.