В Выгоничах водитель иномарки съехал в кювет и врезался в две припаркованные машины

В брянском поселке Выгоничи водитель "Киа Сид" съехал в кювет и врезался в две припаркованные машины. ДТП случилось около половины девятого утра в пятницу, 10 декабря, на улице Советской, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

31-летний автомобилист ехал со стороны деревни Лопушь в сторону улицы Ленина. Он не справился с управлением. И врезался в "Мерседес-Бенц" и тягач МАЗ, которые стояли в дома.

- Водителя иномарки госпитализировали с диагнозом "разрушение глазного яблока, проникающее ранение роговицы, инородное тело в роговице", - говорят в Госавтоинспекции. - У мужчины взяли анализ на алкоголь.