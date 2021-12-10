В Брянской области на границе с Украиной застряли больше 100 грузовиков

Фото: пресс-служба Брянской таможни.
В Брянской области на российско-украинском участке границы в пункте пропуска МАПП Новые Юрковичи застряли больше 100 грузовиков. В отношении их соблюдены таможенные формальности, сообщают в пресс-службе Брянской таможни.
Большегрузы не могут выехать в сторону Украины из-за очереди.
- Увеличение количества грузовых автотранспортных средств, ожидающих выезда из РФ произошло по причине увеличения потока транспортных средств и с резким снижением пропускной способности украинского пункта пропуска «Сеньковка», - говорят в Брянской таможне.
Таможенники просят водителей учитывать данную информацию при планировании маршрутов следования через российско-украинский участок границы.
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