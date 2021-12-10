Жительнице Брянска дали 8 лет колонии за убийство мужа

Жительницу Брянска отправят в колонию за убийство мужа. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В суде установили, что 30 мая 45-летняя ранее не судимая женщина выпивала вместе с мужем. Между супругами завязалась ссора. В порыве гнева женщина взяла кухонный нож и ударила им оппонента в левую часть груди. Мужчина умер на месте происшествия.

Обвиняемая вину не признала. Но присяжные заседатели вынесли единодушный вердикт, при этом высказавшись о снисхождении к подсудимой.

- Суд приговорил виновную к восьми годам лишения свободы, - говорят в надзорном ведомстве. – Отбывать наказание она будет в исправительной колонии общего режима. Приговор суда в законную силу не вступил.

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