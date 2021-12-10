В Брянске установили причину смерти водителя скорой помощи. Инцидент произошел 19 октября на автозаправке в Брянске. Скоропостижно умер водитель скорой помощи. Об этом стало известно из соцсетей. Фото опубликовали в одной из групп.

По факту его смерти создали специальную комиссию, куда включили представителей государственной инспекции труда. Обстоятельства трагедии выясняли больше месяца.

Причиной смерти стали проблемы с сердцем. Об этом сообщили на сайте надзорного ведомства. В итоге комиссия сделал вывод, что несчастный случай никак не относится к работе умершего.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»