Брянца осудят за вредоносные компьютерные программы

Жителя брянских Клинцов осудят за использование вредоносных компьютерных программ. Он ответит по статьям «Неправомерный доступ к компьютерной информации» и «Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ», сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

По версии следствия, в октябре 2020 года обвиняемый находился в Клинцах. Он приобрел игровую консоль, скачав при этом на свой компьютер программы, предназначенные для запуска нелицензионной продукции. Затем эти программы мужчина установил в игровую консоль. Это позволило воспроизводить на ней нелицензионные программные продукты и нейтрализовало программно-технические средства защиты информации, примененные производителем.

- Уголовное дело передали в суд, - говорят в надзорном ведомстве. – Обвиняемому грозит до четырех лет лишения свободы со штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев.

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