За предыдущие три года спортивные площадки появились в пяти школах города. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске в семи школах обустраивают спортивные площадки. Работы проводят по программе «Инициативного бюджетирования» в четырех школах Советского района: №1, №3, №8 и гимназии №7. В трех школах Бежицкого района: №12, №13 и №17, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

- Спортивная зона уже готова в гимназии №7, поясняют в мэрии. - В школах №1 и №3 работы завершат в ближайшие дни. В остальных образовательных учреждениях подрядчики планируют завершить работы в середине декабря.

За предыдущие три года спортивные площадки появились в пяти школах города. Кроме того, в 2020 году по программе «Инициативное бюджетирование» в 12 детских садах Брянска установили новые игровые площадки.

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