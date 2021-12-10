Фото: "Лиза Алерт", vk.com.

В Брянской области ищут 68-летнего Александра Лукина (Чушкина). Мужчина пропал в Брянске. С февраля 2021 года его местонахождение неизвестно, сообщают в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Пропавший выглядит так: рост 170 сантиметров, нормального телосложения, волосы седые, глаза карие. В чем был одет неизвестно.

Мужчина может находиться и в вашем районе. Всех, кто располагает о нем какой-либо информацией просят звонить по телефонам: 8 (800)-700-54-52 или 112.

Кстати, в четверг, 9 декабря, похожего мужчину видели в ТРЦ «Аэропарк».

- Одет во все темное, сильно натянут капюшон на лицо, - пишет в комментариях под постом поискового отряда «Лиза Алерт» одна из пользователей соцсети ВКонтатке.

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