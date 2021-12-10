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Общество10 декабря 2021 8:02

В Брянской области за сутки от коронавируса умер 21 человек

Всего опасная инфекция унесла жизни 2495 пациентов
Надежда ПЕТРУНИНА
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В Брянской области за сутки от коронавируса умер 21 человек. Всего опасная инфекция унесла жизни 2495 брянцев, сообщают 10 декабря в региональном оперативном штабе.

За истекшие 24 часа коронавирусом заболел 231 человек. Сумели побороть инфекцию 355 пациентов. Медики выполнили 5683 исследования на ковид-19.

Всего с начала пандемии коронавирус диагностировали у 91897 человек. Среди них 118 иногородних. Выздоровело 84943 пациента. Общее число ПЦР-тестов составляет 1165812.

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