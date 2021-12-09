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Общество9 декабря 2021 15:14

В Брянске на улице Пугачева потушили крышу жилого дома

Пострадавших, к счастью, нет
Надежда ПЕТРУНИНА
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

В Бежицком районе Брянска потушили крышу двухквартирного жилого дома. Сообщение о возгорании по улице Пугачева на пульт оперативного дежурного регионального МЧС поступило 9 декабря в 15.33.

- На место ЧП выезжали четыре пожарные машины, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по брянской области. – Горела кровля двухквартирного дома. – на тушении На тушении работали 3 звена газодымозащитной службы, 3 ручных пожарных ствола. В 16.26 пожар полностью потушили.

Пострадавших нет. Причину возгорания устанавливают.

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