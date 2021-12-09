В Брянске в 2022 году начнут строить областной центр лыжного спорта. На строительство затратят порядка 250 миллионов рублей. Об этом сообщили 9 декабря на внеочередном заседании областной Думы.

На базе объекта брянцы смогут тренироваться круглый год.

- Открытие на Брянщине этого уникального комплекса позволит вырастить будущих чемпионов, которые приумножат достижения наших прославленных лыжников, таких как Лариса Куркина, Александр Большунов, - говорят в пресс-службе регионального парламента.

Также на строительство хирургического корпуса детской областной больницы направят порядка 900 порядка миллионов рублей.

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