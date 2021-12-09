В Брянске полицейские поймали автоугонщика-рецидивиста

В Бежицком районе Брянска у 59-летнего жителя ночью угнали автомобиль «Опель» пропажу автовладелец обнаружил утром. Угнанную машину полицейские нашли в Советском районе с разбитым стекло м на боковой пассажирской двери, сообщают в пресс-службе УМВБ России по Брянской области.

Личность злоумышленника установили быстро. Им оказался 27-летний мужчина мужчина без определенного места жительства, уже имеющий судимости за аналогичные преступления. Подозреваемого задержали в съемной квартире.

Во время следствия установили, что фигурант причастен еще к двум угонам в Брянске в течение месяца. В «ВАЗ 2104» 30-летнего жителя Брянского района фигурант проник, сломав замок. Он соединил провода в замке зажигания, завел двигатель автомобиля и уехал кататься. Затем злоумышленник бросил транспортное средство на автодороге в Карачевском районе.

Таким же способом он угнал и «Газель», которая ночью попалась ему на пути и оказалась незаперта. Машину угонщик оставил неподалеку от дома хозяина – 32-летнего жителя Бежицы.

- На мужчину завели уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», - говорят в правоохранительном ведомстве. – Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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