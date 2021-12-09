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Общество9 декабря 2021 13:01

В Брянской области ищут родственников погибшего летчика ИЛ-4

Сергей Мартынов родился в Севском районе в 1913 году
Надежда ПЕТРУНИНА
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В Рогнединском районе нашли место падения самолета ИЛ-4. По номеру двигателя установили боевой экипаж. Ведут поиск останков сообщают в соцсети в одной из групп ВКонтакте.

Один из членов экипажа – Сергей Ефимович Мартынов, 1913 года рождения. Гвардии старший сержант. Уроженец Севского района Орловской области (сейчас Брянской), село Доброводье. Его отец - Ефим Николаевич Мартынов.

- Просим откликнуться всех, кто знает о судьбе семьи или может помочь в поиске! – пишет автор поста

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