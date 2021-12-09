Специалистами ФГБУ "Брянская МВЛ" выявлены случаи обнаружения сои в мясной продукции

Фото: ФГБУ «Брянская МВЛ».

На прошлой неделе в ФГБУ «Брянская МВЛ» поступили образцы колбасы сорта «Докторская». Специалистами сектора молекулярной диагностики и вирусологии диагностической лаборатории проведены исследования, по результатам которых в образцах мясной продукции были обнаружены компоненты, не заявленные в составе: соевый изолированный белок, крахмал и ДНК сои.

Использование сои, как растительной белковой добавки, является одним из наиболее распространенных способов уменьшения затрат при производстве мясной продукции. И достаточно часто недобросовестные производители скрывают от потребителя подлинную информацию о составе продукта. А выявить такого рода фальсификацию можно лишь лабораторным путём.

Брянская межобластная ветеринарная лаборатория проводит гистологические и молекулярно-биологические исследования (ПЦР) с целью выявления фальсификации мясной продукции. Методом ПЦР определяется видовая принадлежность мясных и растительных ингредиентов. Использование гистологического метода позволяет специалистам учреждения за относительно короткий срок идентифицировать состав мясопродуктов, оценить количество мышечной, жировой и соединительной ткани, а также даёт возможность установить природу и примененную технологическую форму растительного ингредиента.