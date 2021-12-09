Фото: "Брянский автобус", vk.com.
В Брянске новые большие автобусы пустят на 25-й и 37-й маршруты. Об этом сообщил во время пресс-конференции 7 декабря директор брянского автотранспортного предприятия Александр Андросенко.
Из 32 новых ЛиАЗ-4292 26 машин пустят по маршруту №32. Шесть – по маршруту №37. Сюда же переведут пять уже действующих больших автобусов. Освободившиеся четыре машины – будут ходить по маршруту №31, пять – по маршруту №48.
Также несколько автобусов пустят по маршруту №27.
Напомним, срок поставки новых автобусов – 10 декабря.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»