Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Брянске при столкновении ВАЗа с иномаркой пострадал 32-летний мужчина. ДТП произошло 8 декабря около 08.37 на улице 22-го Съезда КПСС, сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 19-лентий водитель автомобиля ВАЗ-2110 ехал со стороны улицы Литейной в сторону улицы 3-го Интернационала. Он не справился с управлением и врезался в припаркованный «Хендай». Иномарку от удара отбросило на 32-летнего мужчину.

- В ДТП пострадавший ушиб левую ногу и получил ссадину, - говорят в Госавтоинспекции. – Мужчине назначили лечение и отпустили домой.

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