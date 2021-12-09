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Общество9 декабря 2021 9:38

Брянец взломал дверь и разбил стекло в магазине

Мужчину задержали при попытке вынести товар
Надежда ПЕТРУНИНА
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В брянском городе Фокино мужчина взломал дверь и выбил стекло в одном из магазинов. Об инциденте сотрудники вневедомственной охрану узнали во время патрулирования. Они заметили, что в одном из магазинов на улице Калинина взломана дверь и разбито стекло, сообщают в пресс-службе Управления Росгвардии по Брянской области.

При осмотре помещения заметили мужчину, который пытался вынести украденный товар. Злоумышленника задержали и передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

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