В Брянске в Докторской колбасе нашли сою и крахмал

Фото: Брянская МВЛ.

В Бярнске в Докторской колбасе нашли соевый изолированный белок, крахмал и ДНК сои. Образцы поступили в Брянскую межобластную ветеринарную лабораторию на прошлой неделе. Исследования провели специалисты сектора молекулярной диагностики и вирусологии, сообщают в пресс-службе лаборатории.

Сою при производстве колбасы используют для удешевления продукции. Часто недобросовестные производители не указывают ее в составе. Фальсификацию можно выявить только лабораторным путем.

Чтобы выявить фальсификацию мясной продукции, проводят гистологические и молекулярно-биологические исследования (ПЦР). С помощью метода ПЦР определяют, растительный или мясной компонент использовали при производстве. Гистологический метод позволяет идентифицировать состав мясных продуктов, оценить количество мышечной, жировой и соединительной ткани.