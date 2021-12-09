В Брянске ищут пропавшего 44-летнего Александра Корнякова

Фото: "Лиза Алерт" Брянск".

В Брянске полицейские и волонтеры ищут пропавшего 44-летнего Александра Корнякова. Мужчина исчез 23 ноября, пишут в группе отряда "Лиза Алерт" Брянск" в соцсетях.

Приметы пропавшего: рост 186 сантиметров, худощавого телосложения, темно-русые волосы с сединой, серые глаза. Предположительно Александр был одет в черную куртку, серую вязаную кофту на молнии, черные джинсы, темно-синюю шапку, обут - в черные ботинки.

Если вы видели мужчину или знаете, где он находится, сообщите добровольцам или в полицию.

Телефон поискового отряда: 8-800-700-54-52.