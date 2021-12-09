В Брянске на пляже Керамзитного озера появится лоток с напитками и мороженым

В Брянске на пляже Керамзитного озера в Володарским районе может появиться лоток с прохладительными напитками и мороженым. Торговую точку предложили внести в схему размещения объектов. Этот вопрос рассмотрят на заседании Малого Совета, сообщают в пресс-службе горсовета.

Их схемы исключат павильон, который расположен на остановке "Бум-Сити" на улице 22-го Съезда КПСС.

- Имеются мотивированные обоснования для исключения, - поясняют в горсовете.

Из схемы также уберут пять точек по продаже кваса - четыре в Беженкой районе, одна - в Советском.