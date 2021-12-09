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Происшествия9 декабря 2021 5:22

В ночном пожаре в брянском Почепе погиб 52-летний мужчина

Частный дом загорелся в три часа ночи 9 декабря
Марина АНТОНОВА
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В ночном пожаре в брянском городе Почеп погиб 52-летний мужчина. Сообщение о ЧП в переулке 4-ом Вокзальном поступило оперативному дежурному МЧС в 3.33 в четверг, 9 декабря.

На место выехали две пожарные машины, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. Оказалось, что горит жилой дом.

- На тушении работали два звена газодымозащитной службы и два ручных пожарных ствола, - говорят в ведомстве. - В 03.50 пожар локализовали, в 04.20 ликвидировали открытое горение.

Эксперты выяснят, почему загорелся дом.