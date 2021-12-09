В ночном пожаре в брянском Почепе погиб 52-летний мужчина

В ночном пожаре в брянском городе Почеп погиб 52-летний мужчина. Сообщение о ЧП в переулке 4-ом Вокзальном поступило оперативному дежурному МЧС в 3.33 в четверг, 9 декабря.
На место выехали две пожарные машины, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. Оказалось, что горит жилой дом.
- На тушении работали два звена газодымозащитной службы и два ручных пожарных ствола, - говорят в ведомстве. - В 03.50 пожар локализовали, в 04.20 ликвидировали открытое горение.
Эксперты выяснят, почему загорелся дом.