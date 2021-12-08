В Брянске установят памятную доску писателю-краеведу Якову Соколову

В Брянске установят памятную доску журналисту, писателю-краеведу Якову Соколову. Предположительно она появится на фасаде дома №34 на улице Советской. Здесь Яков Дмитриевич жил с 1975 года до конца своих дней.

- Депутаты территориальной группы поддержали инициативу Брянской областной общественной писательской организации, - говорят в пресс-службе горсовета. - И рекомендовали рассмотреть на заседании комитета по местному самоуправлению, связям с общественностью и СМИ.

Яков Соколов - ветеран Великой Отечественной войны, подполковник запаса. Награжден орденом «Знак почета» и восемью правительственными медалями. Лауреат премии имени Алексея Толстого «Серебряная лира» за книгу «Седая брянская старина».

Яков Дмитриевич ушел из жизни 27 сентября 2019 года.