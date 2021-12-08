Брянская прокуратура выявила 2,1 тысячи коррупционных нарушений

Брянская прокуратура с начала года выявила больше 2,1 тысячи коррупционных нарушений. Чтобы их устранить направили 250 протестов, 19 исков в суды, внесли больше 600 представлений. После их рассмотрения 800 человек привлекли к дисциплинарной отвественности.

- По постановлениям прокуроров к административной ответственности привлечено 26 лиц, - говорят в пресс-службе прокуратуры области. - Возбуждено четыре уголовных дела.

В свою очередь, правоохранители региона выявили 329 коррупционных преступлений. Больше 160 человек осудили за их совершение.