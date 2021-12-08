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Происшествия8 декабря 2021 14:12

В Брянске в ДТП на Городищенском повороте пострадала 17-летняя девушка

Авария случилась ночью 7 декабря
Марина АНТОНОВА
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Фото: УГИБДД по Брянской области.

Фото: УГИБДД по Брянской области.

В Брянске в ДТП на Городищенском повороте пострадала 17-летняя пассажирка иномарки. На перекрестке столкнулись две машины.

Автоавария случилась в начале первого ночи 7 декабря на улице Беженкой, сообщают в УГИБДД по Брянской области. 47-летний водитель "Рено Логан" поворачивал налево на улицу Объездную. По ней в это время со стороны переулка Пилотов в сторону улицы Плодородной ехал 24-летний автомобилист на "Киа Рио". Машины столкнулись.

Девушка ехала во второй иномарке. Ее госпитализировали с травмой и ушибом головы.