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Происшествия8 декабря 2021 12:54

Жителя Брянска на 18 лет отправили в колонию за смерть женщины после изнасилования

Осужденный должен выплатить потерпевшим пять миллионов рублей за моральные и материальный вред
Марина АНТОНОВА
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40-летнего жителя Брянска признали виновным в смерти женщины. Осужденного отправили на 18 лет в колонию особого режима. Ему назначили два года ограничения свободы. Он должен выплатить пять миллионов рублей потерпевшей стороне в качестве морального материального вреда, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Мужчина не признал свою вину. Обвинительный вердикт ему вынесли присяжные заседатели. На его основании 8 декабря в Фокинском районном суде вынесли приговор.

В суде установили, что 8 февраля пьяный обвиняемый ударил женщину не меньше 37 раз по голове и телу. После этого совершил с ней действия сексуального характера, от которых она скончалась.

Приговор пока не вступил в законную силу.