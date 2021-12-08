В Брянске в 2022 году маршрутки появятся в системе "Умный транспорт"

В Брянске в 2022 году маршрутные такси должны появится в системе "Умный транспорт", по которой можно отслеживать прибытие микроавтобусов. Такое обещание дал начальник отдела по транспорту Брянской горадминистрации Игорь Чубчиков.

Маршрутки появятся и на электронных табло, которые установлены на остановках общественного транспорта. В следующем году планируют еще 100 популярных остановок оборудовать табло.

По закону, в маршрутных такси должна появится и система электронной оплаты. Но за этим должна следить налоговая инспекция, а не чиновники из отдела по транспорту.

По словам Игоря Чубчикова, многим частным перевозчикам стало невыгодно работать в современных условиях. Для этого нужно соблюдать интервалы, ходить по вечерам, когда мало пассажиров, с 1 января в машинах должны быть установлены тахографы. Поэтому уходят из бизнеса.