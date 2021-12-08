На содержание брянских троллейбусов выделили 300 млн рублей на 2022 год

В Брянске на содержание троллейбусов в 2022 году выделили 300 миллионов рублей. В этом году эта сумма была равна примерно 94 миллиона рублей.

- Мы обратились в финансовое управление Брянской городской администрации и доказали, что троллейбусам нужны эти деньги, - рассказал на пресс-конференции Игорь Чубчиков. - Они пойдут на обслуживание машин, текущий ремонт.

На данный момент в троллейбусном управлении числится 89 машин. 54 выходят на линию. В следующем году парк предприятия обновится на 62 троллейбуса. Оставшиеся закупят в 2023 году.