В Брянске опровергли информацию об отмене маршрутки №34

В Брянске опровергли информацию об отмене маршрутного такси №34 "Школа №61 - Дизельный завод". Об этом сообщил начальник отдела по транспорту горадминистрации Игорь Чубчиков на пресс-конференции 7 декабря.

- Хоть маршрут №34 стоит в планах отмены на 2023 год, мы не собираемся его убирать, - сказал Игорь Чубчиков.

По словам чиновника, коммерческий транспорт должен присутствовать на улицах города. По большому счету, городу все равно, кто будет работать на маршрутах - частные или муниципальные перевозчики. Главное, чтобы они соблюдали требования законодательства.

Решение о принудительной отмене маршрутных такси из-за большого числа нарушений принимает суд. В Брянске был случай: перевозчик выполнил только 30% от запланированных случаев. Но у него не забрали свидетельство для работы.