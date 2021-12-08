В Брянске задержали иностранца за дачу взятки полицейскому

Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

В Брянске задержали иностранца за покушение на дачу взятки полицейскому. На него завели уголовное дело, которое сейчас расследуют, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

По версии следствия, поздно вечером 1 декабря этого года, подозреваемый, находясь в автомобиле сотрудников ДПС на 364 километре дороги «Украина», дал автоинспектору взятку в сумме 150 евро и 500 рублей. Это он сделал для того, чтобы избежать административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения.

Полицейский деньги не принял и сообщил о происшествии в дежурную часть. Преступление выявили и пресекли оперативные сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции регионального управления МВД России.

- Подозреваемого задержали, ему предъявили обвинение, - говорят в Следственном комитете. - Следователи ходатайствуют перед судом об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

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