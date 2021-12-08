В Брянске 22-лентего парня осудят за пьяное вождение

Жителя Бежицкого района Брянска осудят за пьяное вождение. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В суде установили, что в июле этого года его пьяным задержали автоинспекторы за рулем автомобиля. Кроме того, раньше парня осуждали на восемь месяцев лишения свободы условно, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с ездой на машине.

- Суд приговорил брянца к одному году лишения свободы, - говорят в надзорном ведомстве. – Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима. Кроме того, водителя лишили на три года заниматься определенной деятельностью в виде управления транспортным средством.

Приговор суда в законную силу не вступил.

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