Осужденный брянской колонии женился на своей избраннице

Фото: пресс-служба УФСИН России по Брянской области.

Осужденный брянской колонии №4 и его избранница узаконили отношения. Об этом сообщают пресс-службе УФСИН России по Брянской области.

Бракосочетание составлять в поселке Каменка. Зарегистрировала брак сотрудница отдела ЗАГСа Брасовского района. Их поженили непосредственно в колонии, где жених отбывает наказание за грабеж. Молодоженам вручили свидетельство о заключении брака.

- Создание семьи мотивировало осужденного к правопослушному поведению и сегодня он нацелен освободиться условно-досрочно, - говорят в УФСИН.

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