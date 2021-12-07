В брянском поселке Белая Березка потребовали построить тротуары и установить дорожные знаки. Прокуратура провела проверку, сообщают в надзорном ведомстве.

Установили, что на нескольких улицах нет тротуаров для движения пешеходов. На отдельных участках дороги отсутствуют дорожные знаки.

- Главе администрации Трубчевского района внесли представление, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Рассмотрение акта прокурорского реагирования и фактическое устранение выявленных нарушений находятся на контроле.

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