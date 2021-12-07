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Общество7 декабря 2021 14:48

Брянские полицейские выявили 31 факт незаконного оборота оружия

Правоохранители завели пять уголовных дел
Надежда ПЕТРУНИНА
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Брянские полицейские за двое суток изъяли из незаконного оборота 13 единиц оружия, не состоящего на учете в органах внутренних дел, а также больше 623 единиц боеприпасов различного калибра. Полицейские подвели итоги операции «Арсенал», сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

Проводили рейды с целью выявления преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

- Полицейские выявили 31 факт незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, - говорят в правоохранительном ведомстве. – Завели пять уголовных дел по преступлениям в указанной сфере. Также зафиксировали девять фактов добровольной выдачи оружия гражданами

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