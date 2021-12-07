В Брянской области 8 декабря ожидают мокрый снег и гололед. Ветер подует в северо-восточном направлении со скоростью 8-13 метров в секунду. Ночью местами гололед, на дорогах гололедица, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Температура воздуха ночью и днем составит от минус 2 до минус 7 градусов.

Такая погода может привести к чрезвычайным ситуациям. Возможны ухудшение обстановки на дорогах, обрывы линий связи и электропроводов. Жителей области просят быть осторожными и соблюдать все необходимые меры безопасности.

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